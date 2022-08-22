У разі НС сповіщення буде голосовим або візуальним, перед цим 3-5 хвилин попереджувального сигналу – ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявляють, що інформування населення про загрозу виникнення чи виникнення надзвичайної ситуації здійснюватиметься у голосовій чи візуальній формі, чому передуватиме попереджувальний сигнал у вигляді електросирен або гудків транспорту тривалістю 3-5 хвилин.

"Для привернення уваги, перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, передається попереджувальний сигнал "Увага всім", а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три-п’ять хвилин", - ідеться у роз'ясненні, оприлюдненому на сайті ДСНС у понеділок.

"Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною", - додали у відомстві.

У ДСНС наголосили, що дають роз'яснення "у зв’язку з поширенням в засобах масової інформації та мережі інтернет інформації щодо зміни сигналів оповіщення (інформування) населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій".

Раніше Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України повідомив, що деякі об'єднані територіальні громади в Україні запровадили декілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки через загострення ядерного шантажу з боку РФ.

У разі оголошення повітряної тривоги, як і раніше, лунає безперервний довгий сигнал сирени тривалістю щонайменше 30 секунд. "Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін у набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", - розповіли в ЦПД.