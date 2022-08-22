Події

18:24 22.08.2022

ЄС планує здійснювати підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

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ЄС планує здійснювати підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

ЄС має намір розмістити місію щодо підготовки українських військових у сусідній з Україною країні, повідомив у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

Трансляцію пресконференції здійснювала Європейська зовнішньополітична служба.

"Місія розміститься не в Україні, а в сусідній країні", - сказав він.

"Багато українських солдатів уже проходять тренування, - нагадав Боррель. - Польща, Чехія, Велика Британія, Франція надають складне озброєння, з яким треба вміти поводитися, і для цього необхідні тренування".

Теги: #єс #боррель

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