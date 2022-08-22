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16:57 22.08.2022

Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

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Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провела в понеділок перше установче засідання та ініціювала перед Кабінетом Міністрів України формування робочої групи з методології проведення конкурсу.

Під час засідання члени комісії висловилися за те, щоб процес відбору кандидатів на посаду директора НАБУ був нетривалим і зрозумілим, і для цього необхідно створити робочу групу для розробки правил і норм самого відбору.

Член комісії Драго Кос запропонував ініціювати перед Кабінетом Міністрів України формування робочої групи з процедурних моментів роботи конкурсної комісії, Микола Кучерявенко, який головує на засіданні, та інші члени комісії підтримали таку ініціативу.

"Наша мета – досягнення результату, а не реалізація процесу. Результат – це обрання директора НАБУ, а процес – це обговорення", – сказав Кучерявенко.

Отже, комісія вирішила звернутися до Кабміну щодо формування робочої групи для визначення методології та інструментів відбору.

Також комісія визначилася, що збиратиметься орієнтовно раз на тиждень залежно від необхідності, а постійного голову та заступника комісії обере після затвердження регламенту роботи комісії.

 

Теги: #конкурс #набу

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