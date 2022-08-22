Події

15:38 22.08.2022

Військові, волонтери та біженці стануть учасниками творчого проєкту "Досвід війни: Українські голоси"

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Захисники України, волонтери, внутрішньо переміщені особи та біженці, які займаються мистецтвом, можуть узяти участь у видавничому онлайн-проєкті "Experience of war: Ukrainian voices – Досвід війни: Українські голоси", який стартував у серпні за підтримки Британської ради в Україні.

Як пояснив менеджер проєкту, письменник, громадський діяч і правозахисник Володимир Віхляєв, метою проєкту є об'єднання українців під час повномасштабної війни за допомогою мистецького слова, патріотичного малюнка та фотографій із фронту. В рамках проєкту відбудуться онлайн-зустрічі з провідними митцями України, які словом та зброєю захищають українські домівки від російських окупантів.

"Унікальність проєкту полягає в тому, що всі громадяни мають можливість познайомитися і поспілкуватися на онлайн-зустрічах із митцями, які нині живуть серед нас, збагачуючи нашу духовну спадщину і при цьому наближаючи нас до перемоги і на інформаційному фронті, і безпосередньо на полі бою або в лавах волонтерів, а відтак і почитати їхні твори про війну в Україні в книжці, яку буде видано після завершення цих зустрічей", – сказав Віхляєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Ще одним автором цього проєкту став член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, журналіст, літературний критик, редактор, культурний діяч Ярослав Карпець.

Організатори приймають твори учасників проєкту на поштову скриньку: experienceofwarukrainianvoices@gmail.com. Дедлайн подання заявок на розгляд журі – 31 серпня 2022 року.

Всеукраїнський проєкт "Experience of war: Ukrainian voices – Досвід війни: Українські голоси" втілюється в рамках платформи Active Citizens Camp, яка є частиною програми House of Europe, за фінансової підтримки Європейського Союзу та адмініструється ГО "Місто активних громадян".

Теги: #війна #мистецтво #проєкт

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