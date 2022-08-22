Україна не має інформації про загиблих і поранених в Оленівці - омбудсмен

Україна не має офіційної інформації про кількість загиблих і поранених українських військовополонених унаслідок теракту РФ на території виправної установи в Оленівці Донецької області, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі ми підтверджених списків убитих і поранених не маємо", - сказав Лубинець в інтерв'ю, яке транслювалося в Єдиному національному телемарафоні в понеділок.

Він нагадав, що Україна направляла офіційні запити Російській Федерації з проханням надати списки загиблих і поранених в Оленівці, проте офіційної відповіді не отримала.

"Ми звернулися до Міжнародного комітету Червоного хреста, який на підставі Женевських конвенцій має отримувати будь-яку інформацію від Російської Федерації. Саме процедуру верифікації цих списків нам має підтвердити Міжнародний комітет Червоного хреста. Відповіді немає. Є відповідь, що Росія теж не надає їм ніякої інформації", - сказав Лубінець.

За його словами, списки, які існують та оприлюднені ЗМІ РФ, не зовсім відповідають дійсності, що підтверджує і спілкування з родичами військовополонених, і аналіз, який здійснює Офіс українського омбудсмена.