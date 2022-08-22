Події

15:18 22.08.2022

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

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ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

Збройні сили України ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було завдано чергових ударів по каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, ця гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об'єкт для себе, ми коригуємо їхні так звані ремонтні роботи, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати дірки", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в понеділок.

За її словами, РФ також намагається реанімувати Антонівський міст, "але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відром бетону, а потребує досить суттєвого ремонту та технологічних процесів".

"Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність", - додала Гуменюк.

Раніше в понеділок у соцмережах з'явилася інформація про удари в районі Антонівського мосту.

Теги: #каховка #зсу #міст

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