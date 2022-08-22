Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 200 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 22 серпня, склали близько 45 тис. 400 осіб, повідомляється в фейсбуці Генерального Штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1919 (+7) од., бойових броньованих машин - 4230 (+6) од., артилерійських систем 1032 (+4) од., РСЗВ - 266 (+0) од., засоби ППО - 145 (+4) од., літаків 234 (+0) од., гелікоптерів - 198 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9), крилаті ракети - 194 (+4), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од., спеціальна техніка - 99 (+0)", - сказано в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.