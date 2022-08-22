Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, була невелика пожежа, інформації щодо постраждалих немає.