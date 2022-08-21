Події

19:19 21.08.2022

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

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Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

Російські окупанти в неділю з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, загинула жінка, поранено 6 цивільних, серед них дитина, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"До Зеленодольська прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шістьох людей поранено, серед них 9-річного хлопчика. Усі в лікарні. Один із постраждалих тяжкий", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що у місті є руйнування житла. Російські снаряди зруйнували і дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція – з'ясовують деталі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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