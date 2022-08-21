ЗСУ в неділю збили три ворожі БПЛА над Херсонщиною

Українські зенітники збили в неділю три ворожі безпілотники в Херсонській області, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"21 серпня, з 12.00 до 13.00, в небі над Херсонщиною зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Південь" виявили та знищили відразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (ймовірно, "Орлан-10"), якими ворог намагався здійснювати розвідку та коригування вогню артилерії", - повідомило командування у фейсбуці.