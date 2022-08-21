СБУ: лише кожен 20-й ракетний удар ворога було завдано по військовому об'єкту, решта 19 - по житлу та цивільній інфраструктурі

Із кожних 20 ракет, якими Росія обстрілює Україну, тільки одна летить у військовий об'єкт, 19 – по цивільній інфраструктурі і житлових будинках, відзначають в СБУ.

"росія - країна-терорист! За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя кремля - тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Тільки кожен 20-й ракетний удар Росії було завдано по військовому об'єкту, решта 19 – влучали в житлові будинки, школи, лікарні, університети... в те, що українці будували і створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в неділю.

"Ми не забудемо і не пробачимо жоден кривавий злочин російських терористів! Вони понесуть справедливе покарання!" - наголосили в СБУ.