З портів Одеської області вийшло 4 судна із зерном

Міністерство національної оборони Туреччини повідомляє, що з портів Одеської області в рамках Чорноморської зернової ініціативи вийшли ще 4 судна із зерном.

"У складі зернового конвою загалом відпливло 4 судна: 2 з порту в Чорноморську, 1 - з Одеси і 1 - з Південного", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в неділю в Стамбулі буде оглянуто 1 судно, що прибуває з України, і 5 суден, що прямують в Україну.

Як повідомлялося, в Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів: "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний".