Події

11:08 21.08.2022

З портів Одеської області вийшло 4 судна із зерном

1 хв читати
З портів Одеської області вийшло 4 судна із зерном

Міністерство національної оборони Туреччини повідомляє, що з портів Одеської області в рамках Чорноморської зернової ініціативи вийшли ще 4 судна із зерном.

"У складі зернового конвою загалом відпливло 4 судна: 2 з порту в Чорноморську, 1 - з Одеси і 1 - з Південного", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в неділю в Стамбулі буде оглянуто 1 судно, що прибуває з України, і 5 суден, що прямують в Україну.

Як повідомлялося, в Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна та іншої агропродукції з трьох українських портів: "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний".

Теги: #зерно #судна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 20.08.2022
Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

16:35 19.08.2022
У портах "Великої Одеси" готові до завантаження 10 суден у рамках "зернової ініціативи"

У портах "Великої Одеси" готові до завантаження 10 суден у рамках "зернової ініціативи"

10:18 18.08.2022
Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

13:59 17.08.2022
Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – турецькі ЗМІ

Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – турецькі ЗМІ

13:30 17.08.2022
Морпорт "Чорноморськ" очікує заходження ще п'яти суден під завантаження зерновими - АМПУ

Морпорт "Чорноморськ" очікує заходження ще п'яти суден під завантаження зерновими - АМПУ

11:20 16.08.2022
Окупанти відбирають у фермерів із тимчасово окупованих територій мільйони тонн нового врожаю – міністр Сольський

Окупанти відбирають у фермерів із тимчасово окупованих територій мільйони тонн нового врожаю – міністр Сольський

14:30 15.08.2022
Російські окупанти вкрали 200 тис. тонн урожаю в агрохолдингу HarvEast - ЗМІ

Російські окупанти вкрали 200 тис. тонн урожаю в агрохолдингу HarvEast - ЗМІ

08:18 15.08.2022
Кількість суден, що зайшли в Україну за агропродукцією, зросла з чотирьох до шести і до вересня очікується ще мінімум десять

Кількість суден, що зайшли в Україну за агропродукцією, зросла з чотирьох до шести і до вересня очікується ще мінімум десять

16:59 14.08.2022
В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

14:28 13.08.2022
До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст 23-24 серпня – Подоляк

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного

Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

ОСТАННЄ

У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст 23-24 серпня – Подоляк

Збільшення комендантської години на Харківщині пов'язане із загрозою посилення провокацій з боку окупантів - ОВА

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями дощі та грози

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 373 дитини, 721 – поранена

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

Ракети, випущені окупантами з Бєлгорода на Харківщину, зруйнували госпбудівлі вишу і недобудований приватний будинок

Окупанти продовжили нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300

У Кропивницькому в суботу ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного

Росіяни всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА