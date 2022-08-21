Події

08:40 21.08.2022

Окупанти мають намір "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС, а також відключити станцію від українських електромереж

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Окупанти мають намір "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС, а також відключити станцію від українських електромереж

Російські окупанти мають намір "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС, а також відключити станцію від українських електромереж, що може створити ризик виникнення критичних ситуацій на українському ядерному об'єкті, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили "короткострокові вихідні" для українського персоналу... Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення - так зване "виведення в нуль", - сказано в повідомленні.

У ГУР зазначили, що наразі це стосується також оперативних чергових.

Також повідомляється, що на станцію повернули частину представників "Росатома" і до того ж там залишається контингент окупаційних військ, безліч зброї і боєприпасів.

У розвідці зазначили, що у разі відключення ЗАЕС від українських електромереж станція на певний період залишиться без електроживлення, а аварійне електропостачання буде здійснюватися за рахунок дизельних підстанцій.

"Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується ймовірність виникнення критичних ситуацій, що, схоже, і є головною метою навмисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - наголосили в пресслужбі відомства.

 

 

 

Теги: #жертви #відключення #заес

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