Події

08:36 21.08.2022

Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка

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Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка

Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка, оскільки російські окупанти по кілька днів не пропускають колони з окупованих територій у Запоріжжі, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні у черзі автомобіля у Василівці загинула жінка. Разом із майже 4000 тисячами людей вона намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдських умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти не пропускають по кілька днів евакуаційні колони з окупованих територій у Запоріжжі.

За його словами, кількість смертей, зафіксованих в евакуаційних колонах, уже перевищила десяток.

"Однак окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються з наших людей, які бажають втекти від "русского мира", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #евакуація #жертви #мелітополь

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