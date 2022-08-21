Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка

Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка, оскільки російські окупанти по кілька днів не пропускають колони з окупованих територій у Запоріжжі, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні у черзі автомобіля у Василівці загинула жінка. Разом із майже 4000 тисячами людей вона намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдських умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти не пропускають по кілька днів евакуаційні колони з окупованих територій у Запоріжжі.

За його словами, кількість смертей, зафіксованих в евакуаційних колонах, уже перевищила десяток.

"Однак окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються з наших людей, які бажають втекти від "русского мира", - підсумував він.