У результаті нічних ракетних ударів по Роганській громаді на Харківщині двоє людей поранено

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, у ніч на неділю російські окупаційні війська здійснили черговий ракетний обстріл цивільної інфраструктури. Ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши 2 цивільних людей. Перед цим близько 19:00 Циркуни обстріляли з артилерії. Згоріли 4 приватні дворові будівлі. У Чкаловській громаді ворожий снаряд влучив у занедбану будівлю площею близько 200 кв.м., яка також спалахнула. Силами підрозділів ДСНС усі пожежі були успішно ліквідовані.

Протягом доби рятувальники тричі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.