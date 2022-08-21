Події

07:19 21.08.2022

Монастирський поінформував послів G7 про заходи у разі погіршення ситуації на ЗАЕС

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Монастирський поінформував послів G7 про заходи у разі погіршення ситуації на ЗАЕС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зустрівся з послами країн Великої сімки, щоб обговорити безпеку в регіоні Запорізької АЕС та готовність МВС вживати заходів у разі погіршення ситуації, повідомила пресслужба міністерства.

"Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів зустріч із Надзвичайними та Повноважними Послами країн групи семи в Україні та програмою розвитку ООН в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на порядку денному – безпека в регіоні Запорізької атомної електростанції та готовність МВС вживати заходів у разі погіршення ситуації.

"Поінформовано дипломатичну спільноту про контрольованість процесів у регіоні та конкретні кроки, які Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій повинні і вже забезпечують для зменшення загрози у разі деструктивних дій окупантів на ЗАЕС", - зазначили у міністерстві.

Також міністр акцентував увагу послів на пріоритетності продовження підтримки МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для проведення гуманітарного розмінування деокупованих територій української держави.

Монастирський зазначив, що МВС та ДСНС комплексно підходять до питання гуманітарного розмінування, оскільки це проблема, яка потребує вирішення в середній та довгостроковій перспективі.

"Міністерство внутрішніх справ підходить дуже виважено до організації процесу гуманітарного розмінування, у фокусі нашої уваги не лише забезпечення відповідних підрозділів необхідним обладнанням та їх належна підготовка. Ми не забуваємо і про підвищення поінформованості населення про мінну безпеку, зокрема дітей. цифровізація відповідних процесів та впровадження новітніх технологій у процес розмінування", – наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #мвс #заходи #заес

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