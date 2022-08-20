Російські загарбники самі задокументували свої злочини під час окупації Циркунів, більшість із них уже ідентифіковані

До поліції звернулася мешканка Циркунів Харківської області, яка повідомила, що у її сховищі у Гугл-фото почали з'являтися фотографії та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважалися на території її будинку, коли село знаходилося під окупацією, а сама жінка була за кордоном.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, виявилося, що під час окупації Циркунів частина загарбників самовільно заселилася до будинку потерпілої, пограбувала його та знімала свої "розваги" на вкрадену техніку.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, одяг, що зник, - чоловічий і жіночий (зокрема, нижня білизна). І, звичайно - пральна машина. Все це - стандартний почерк нелюдів, які прийшли на нашу землю... Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, правоохоронці вже ідентифікували більшість окупантів, що "засвітилися" таким чином. Це уродженці досить великих міст, що не завадило їм поводитись, як дикуни.

"Головним шоком, судячи з фото, для них стала пляшка алкоголю зі скорпіоном і змією всередині. Більшість цих рашистів уже встановлено. Цікаво те, що вони родом із великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто вони повинні бачити пляшки з алкоголем і пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними та їх сумною долею все ясно", - сказав Болвінов.