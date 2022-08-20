СБУ затримала двох жителів Київської області - агентів РФ, які намагалися влаштуватися в підрозділи ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів країни-агресора, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів.

Як повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області у Фейсбуці, для цього агенти намагалися влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України.

"За даними слідства, зрадниками виявилися двоє жителів Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київської області. Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисники катували юнака за те, що допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення області посібники окупантів залишилися на території регіону і продовжили підривну діяльність проти України.

"Щоб розвідувати та передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один із зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший хотів "призватися" від однієї з територіальних громад поблизу Києва", - повідомили правоохоронці.

Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани та задокументували злочинні дії. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.