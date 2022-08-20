Події

12:23 20.08.2022

СБУ затримала двох жителів Київської області - агентів РФ, які намагалися влаштуватися в підрозділи ЗСУ

1 хв читати
СБУ затримала двох жителів Київської області - агентів РФ, які намагалися влаштуватися в підрозділи ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів країни-агресора, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів.

Як повідомляє ГУ СБУ в Києві та Київській області у Фейсбуці, для цього агенти намагалися влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України.

"За даними слідства, зрадниками виявилися двоє жителів Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київської області. Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисники катували юнака за те, що допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення області посібники окупантів залишилися на території регіону і продовжили підривну діяльність проти України.

"Щоб розвідувати та передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один із зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший хотів "призватися" від однієї з територіальних громад поблизу Києва", - повідомили правоохоронці.

Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани та задокументували злочинні дії. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 18.08.2022
СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

СБУ затримала ворожого агента, який навів російську техніку до Києва

10:15 18.08.2022
СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

14:32 17.08.2022
СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

12:38 15.08.2022
Зеленський звільнив начальників ГУ СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях

Зеленський звільнив начальників ГУ СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях

11:46 15.08.2022
СБУ затримала медика, який збирав дані для російських спецслужб

СБУ затримала медика, який збирав дані для російських спецслужб

11:54 12.08.2022
СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

18:41 10.08.2022
СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

16:49 08.08.2022
СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

12:12 08.08.2022
СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

20:57 06.08.2022
СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Вознесенську зросла до 12 людей, серед них троє дітей - Офіс генпрокурора

Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

Кількість постраждалих у Вознесенске зросла до 9 чоловік, з них 4-діти, вони у важкому стані - Кім

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одну людину поранено, 10 будинків пошкоджено - мер

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Вознесенську зросла до 12 людей, серед них троє дітей - Офіс генпрокурора

У Києві на Хрещатику проходить виставка знищеної російської техніки

Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

Єрмак про обстріл Вознесенська: наше завдання – зробити так, щоб за злочини відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але й їхні діти та онуки

Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

Кількість постраждалих у Вознесенске зросла до 9 чоловік, з них 4-діти, вони у важкому стані - Кім

Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

Білоруські фахівці відновлюють російські бойові літаки - українська розвідка

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

Голова Держприкордонслужби відвідав Чернігівську область, ознайомився з укріпленням ділянок кордону з РФ і Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА