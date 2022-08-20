Події

12:22 20.08.2022

Нічні ракетні удари по критичній інфраструктурі Харківщини окупанти завдали з території Бєлгородської області - прокуратура

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За попередніми даними, удари по об'єктах критичної інфраструктури Харкова і області були завдані в ніч на 20 серпня російськими окупаційними військами із С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

"Російська армія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, Чугуївському та Харківському районах області. Пошкоджено будівлі та спецтехніку... Попередньо, ЗС РФ обстріляли Харківщину ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Теги: #харків #війна

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