Нічні ракетні удари по критичній інфраструктурі Харківщини окупанти завдали з території Бєлгородської області - прокуратура

За попередніми даними, удари по об'єктах критичної інфраструктури Харкова і області були завдані в ніч на 20 серпня російськими окупаційними військами із С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

"Російська армія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, Чугуївському та Харківському районах області. Пошкоджено будівлі та спецтехніку... Попередньо, ЗС РФ обстріляли Харківщину ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).