Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон за тиждень з 13 до 19 серпня становив майже 296 тис., що приблизно на 18 тис. перевищує показник попереднього тижня, тоді як потік на в'їзд збільшився приблизно на 13 тис. – до 317 тис., повідомляє Держприкордонслужба в Facebook.

Згідно з її даними, в результаті чистий приплив в країну зменшився приблизно до 21 тис. із близько 26 тис. тиждень тому.

Кількість легкових авто, що проходять через кордон, збільшилася до 129 тис. за тиждень – із 126 тис. тижнем раніше, тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами скоротилася до 377 із 468.

За даними прикордонної служби Польщі, з 13 до 19 серпня з України в Польщу в'їхало 177 тис. (тижнем раніше – 171 тис.), тоді як із Польщі в Україну – 198 тис. (191 тис.).

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 5,645 млн, тоді як у зворотному напрямку - 3,798 млн.

Згідно з даними Держприкордонслужби, минулого року потік на в'їзд в Україну був суттєво більшим потоку на виїзд в суботу-понеділок, тоді як у зворотному напрямку він був незначно більшим у вівторок і в четвер-п'ятницю. Це загалом відповідає тенденції останніх тижнів, хоча цього разу у вівторок був зафіксований чистий відтік.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, і чистий приплив за наступні майже два з половиною місяці знизився до 127 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 16 серпня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 11,15 млн людей, з них до Польщі – 5,439 млн, Росії – 2,198 млн, Угорщини – 1,189 млн, Румунії – 1,044 млн, Словаччини – 690,3 тис., Молдови – 573,2 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 серпня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 4,768 млн осіб.