Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

Протягом доби в Донецькій області поліцейські задокументували 17 російських обстрілів, окупанти вбили і поранили мирних жителів, зруйновані житлові будинки, дитячий майданчик і комунальне підприємство, повідомляє поліція області.

"Ворог вів вогонь по 11 населених пунктах – містах Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Південне, селах Дачне, Парасковіївка, Карлівка, Орлівка, Галицинівка. Окупанти завдали авіаударів некерованими ракетами, били з ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган" артилерії", - йдеться в повідомленні.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів – 10 будинків, ігровий майданчик, гуртожиток, коксохімічний завод, комунальне підприємство, складські приміщення, автомобілі.

Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано 569 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 8000, зокрема 1528 – діти, 388 – люди з інвалідністю.