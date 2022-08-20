Події

11:03 20.08.2022

Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

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 Протягом доби в Донецькій області поліцейські задокументували 17 російських обстрілів, окупанти вбили і поранили мирних жителів, зруйновані житлові будинки, дитячий майданчик і комунальне підприємство, повідомляє поліція області.

"Ворог вів вогонь по 11 населених пунктах – містах Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Південне, селах Дачне, Парасковіївка, Карлівка, Орлівка, Галицинівка. Окупанти завдали авіаударів некерованими ракетами, били з ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган" артилерії", - йдеться в повідомленні.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів – 10 будинків, ігровий майданчик, гуртожиток, коксохімічний завод, комунальне підприємство, складські приміщення, автомобілі.

Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано 569 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 8000, зокрема 1528 – діти, 388 – люди з інвалідністю.

Теги: #поліція #обстріли #донецька_область

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