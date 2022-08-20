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09:24 20.08.2022

За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу бойові втрати армії російського агресора становили 200 людей особового складу, 17 бойових броньованих машин, 8 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.08 орієнтовно становлять особового складу близько 44 900 (+200) людини ліквідовано, танків ‒ 1907 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од, артилерійських систем– 1018 (+2) од, РСЗВ - 266 (+0) од, засобів ППО - 141 (+0) од, літаків – 234 (+0) од, вертольотів – 197 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8), крилатих ракет – 190 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 3137 (+7) од, спеціальної техніки – 97 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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