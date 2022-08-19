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20:57 19.08.2022

У легіоні "Свобода Росії" сформовані та проходять навчання нові підрозділи

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У легіоні "Свобода Росії" сформовані та проходять навчання нові підрозділи

Нові військові підрозділи сформовані та проходять навчання у структурі легіону "Свобода Росії", повідомляє пресслужба легіону.

"Легіонерів стає все більше, а наші знання та навички, набуті в запалі битв, все точніше і смертоносніше для путінської армії", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що новобранці пройшли довгий шлях і складну підготовку, щоб зі "зброєю в руках розпочати бій із путінським фашизмом".

Легіон "Свобода Росії" – військовий підрозділ ЗСУ, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. До його складу увійшли колишні військовослужбовці ЗС РФ (військовополонені або ті, хто добровільно перейшов на бік України), а також інші росіяни, а іноді й білоруси, які раніше не входили до таких формувань.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість державного прапора РФ.

У травні 2022 року радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що окремі осередки легіону були створені та почали вести свою діяльність на території Росії.

 

 

 

Теги: #підготовка #підрозділи #легіон

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