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20:19 19.08.2022

Кіпр і Греція виступили проти заборони видачі віз росіянам

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Кіпр і Греція виступили проти заборони видачі віз росіянам

Кіпр і Греція висловили незгоду з планами запровадження заборони на видачу віз для російських туристів, підтримавши Німеччину, повідомляє у п'ятницю Politico.

"Це буде неправильне рішення", - наводить Politico слова представника Кіпру в ЄС Корнеліуса Корнеліу.

"Ми віримо в контакти між людьми різних країн, навіть турки отримують кіпрські візи, тому ми не вважаємо, що такий захід має застосуватися щодо громадян Росії", - додав він.

Влада Греції також не погоджується з планами введення заборони на видачу віз росіянам.

Раніше Естонія, Фінляндія, Латвія та Литва порушили тему заборони віз для росіян до країн Євросоюзу.

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не підтримує цієї ідеї.

Очікується, що наприкінці серпня глави МЗС країн ЄС обговорять це питання на зустрічі у Празі.

 

 

 

Теги: #візи #заборона #кіпр #греція

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