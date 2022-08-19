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19:11 19.08.2022

Меморандум з Euroсities про підтримку відновлення українських міст підписано у присутності президента України

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Меморандум з Euroсities про підтримку відновлення українських міст підписано у присутності президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з мером італійської Флоренції Даріо Нарделлою, повідомила пресслужба глави держави.

У заході також взяли участь керівник Офісу президента, голова президії Конгресу місцевої та регіональної влади Андрій Єрмак та заступники керівника Офісу глави держави Андрій Сибіга та Кирило Тимошенко.

"Коли ми говоримо про допомогу та підтримку – гуманітарну, військову, політичну, – також важливо не забувати про допомогу у відбудові наших міст і громад. І важливо, що відбудова має починатися не після війни, а саме зараз", - зазначив Зеленський.

У присутності президента Єрмак та Нарделла підписали Меморандум про порозуміння для підтримки постійного відновлення українських міст.

Асоціація європейських міст Euroсities – це політична платформа, що об’єднує органи місцевого самоврядування понад 150 найбільших міст Європи та понад 50 міст-партнерів. Під керівництвом цих органів – майже 140 млн громадян у 38 країнах. Учасниками Асоціації від України є Київ, Львів, Одеса та Харків.

Euroсities надає членам платформу для обміну знаннями, ідеями та досвідом, аналізу спільних викликів і розробки інноваційних рішень за допомогою широкого спектра форумів, робочих груп, проектів і заходів.

Президент Асоціації наголосив, що підписаний Меморандум стане дієвим інструментом для підтримки українських міст. "Ми хочемо розпочати цю співпрацю якнайшвидше, створити найбільшу програму взаємодії між містами, яку ми коли-небудь бачили в історії Європи", – сказав він.

Даріо Нарделла наголосив, що Euroсities готова поділитися своїм експертним досвідом для відновлення українських міст.

Згідно з підписаним документом, мери та лідери європейських і українських міст засуджують російську війну в Україні та закликають до негайного виведення військ РФ та відновлення миру.

У меморандумі наголошується, що підписанти прагнуть об'єднати зусилля для підготовки та забезпечення швидкого та сталого відновлення українських міст, зруйнованих у результаті масштабного російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

"Наша рівноправна підтримка прискорить відбудову міських територій відповідно до цілей Європейської зеленої угоди та цінностей Нового європейського Баугаузу", – йдеться у документі.

Відповідно до Меморандуму, Eurocities планує згуртувати понад 200 великих міст Європи, які солідарні з українськими містами-побратимами, для реалізації проектів реконструкції; об’єднати ресурси, включно з технічними знаннями та досвідом, найкращі практики відповідно до запитів про підтримку від українських колег; надати допомогу в пошуку фінансування ЄС для реалізації проектів реконструкції тощо.

"Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, відповідно до Меморандуму, планує надати перелік відповідних критичних проектів відбудови українських міст, зруйнованих під час російської війни; забезпечити зручний і прозорий механізм фінансування проектів реконструкції; сприяти просуванню законодавчих ініціатив, необхідних для відбудови українських міст", - наголошується у повідомленні.

Документ передбачає створення спільної робочої групи, до складу якої увійдуть представники Euroсities та Конгресу місцевої і регіональної влади за президента України. Група контролюватиме розробку та реалізацію цієї ініціативи та забезпечуватиме координацію, зокрема, з Європейським альянсом міст та регіонів для України.

Меморандум починає діяти цьогоріч 20 серпня. Його оцінюватимуть та оновлюватимуть щороку.

 

 

Теги: #меморандум #підписання #euroсities

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