Інтерфакс-Україна
Події
18:09 27.07.2025

Зеленський підписав закон про факторинг

2 хв читати
Зеленський підписав закон про факторинг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про факторинг, який вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.

Як повідомляється в картці відповідного законопроєкту №12306 на офіційному сайті українського парламенту, він був внесений до Верховної Ради 11 грудня 2024 року, 12 лютого 2025 року прийнятий за основу з доопрацюванням положень, 3 червня прийнято в другому читанні і в цілому, 6 червня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.

Положення документа спрямовані на імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, запровадження держреєстрації відступлення права вимоги, визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.

За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

На думку Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.

Теги: #факторинг #закон #підписання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 27.07.2025
Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

09:34 26.07.2025
Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

13:14 25.07.2025
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

18:50 23.07.2025
Адвокати Небесної сотні закликають Зеленського та Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП - заява

Адвокати Небесної сотні закликають Зеленського та Раду скасувати закон щодо НАБУ/САП - заява

14:50 23.07.2025
Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС – МЗС Німеччини

Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС – МЗС Німеччини

17:44 03.06.2025
Рада прийняла закон про факторинг

Рада прийняла закон про факторинг

03:50 01.05.2025
Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

20:58 28.02.2025
Україна та США не підписали угоду про корисні копалини

Україна та США не підписали угоду про корисні копалини

07:07 27.02.2025
Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

22:06 25.02.2025
Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Представники Європи мають бути на зустрічі України та РФ на найвищому рівні – Зеленський у розмові з Макроном

Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі

Пасажиропотік через кордон встановлює нові рекорди для воєнного часу

Представники Європи мають бути на зустрічі України та РФ на найвищому рівні – Зеленський у розмові з Макроном

Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА