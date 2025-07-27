Інтерфакс-Україна
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17:58 27.07.2025

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

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Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), який Верховна Рада ухвалила 18 червня.

Як повідомляється в картці відповідного законопроєкту №12374-д на офіційному сайті українського парламенту, він був внесений до Верховної Ради 10 лютого, 12 лютого прийнятий за основу з доопрацюванням положень, 18 червня прийнято в другому читанні і в цілому, 15 липня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.

Як повідомлялося, 7 лютого Ольга Стефанішина, яка тоді обіймала посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України, заявила, що уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт, який передбачає перезапуск АРМА і проведення аудиту. 10 лютого відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (№12374-д) було внесено до Верховної Ради і вже за два дні він був прийнятий за основу.

24 березня Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з громадськими організаціями звернулися до Верховної Ради з закликом відхилити в законопроєкті про реформу АРМА правки, що стосуються діяльності НАЗК, стверджуючи, що закон про АРМА не може блокувати ключові функції НАЗК. Зазначалося, що комітетом Верховної Ради з питань антикорупційної політики була затверджена правка №886, яка вносить зміни в закон "Про запобігання корупції" та стосується процесу проведення моніторингу способу життя, що є виключною компетенцією НАЗК і жодним чином не стосується діяльності АРМА. Крім цього, проєкт закону містив ряд правок, які звільняють чиновників від відповідальності за брехню в декларації.

Після цього посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні заявили про підтримку зміцнення інституційної бази АРМА шляхом швидкого прийняття законопроєкту, але заявили, що "рішуче не рекомендують вносити зміни, які можуть вплинути на попередні досягнення, обмежуючи ефективну оцінку та моніторинг декларацій активів". Вони також зазначили, що подальший прогрес у зміцненні антикорупційної системи України залишається важливим для виконання міжнародних зобов'язань щодо євроатлантичної інтеграції.

18 червня Верховна Рада 253 голосами ухвалила законопроєкт №12374-д у другому читанні. Закон передбачає, що процедура відбору голови АРМА проходитиме за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління АРМА та контроль за передачею активів.

15 липня Верховна Рада не підтримала постанову про скасування рішення про прийняття закону про реформу АРМА (постанова №12374-д-П) – за неї проголосували лише 47 народних депутатів.

Теги: #арма #закон #підписання

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