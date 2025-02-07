Стефанішина допускає затримку в ухваленні законопроєкту щодо скасування "правок Лозового"

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина допускає, що урядовий законопроєкт, що стосується скасування так званих "правок Лозового", буде ухвалено із затримкою термінів, передбачених зобов‘язаннями.

"Щодо "правок Лозового" - це один із таких найбільш контраверсійних кейсів у парламенті. Я тут не можу робити передбачення на наступну пленарну сесію, але маю досвід попередніх пленарних сесій, які коштували багатьох емоцій і зусиль... Це важке політичне рішення, ми до нього прийдемо. Можливо, це рішення, до якого ми прийдемо не в ті дедлайни, які передбачені зобов‘язаннями, але це дуже важлива дискусія в парламенті. Я готова до того, що, можливо, цей шлях буде довшим, але рішення буде виважене", - сказала Стефанішина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

Щодо реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), вона заявила, що уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт, який передбачає перезапуск цієї інституції і проведення аудиту.

Стефанішина розраховує, що профільний комітет Ради рекомендує законопроєкт до розгляду на наступній сесії, що дозволить вкластися в терміни, передбачені зобов‘язаннями.

Як повідомлялося, 30 грудня 2024 року Кабінет міністрів України виніс на розгляд парламенту законопроєкт №12367 про скасування так званих "правок Лозового". Проєкт закону було розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах програми розширеного фінансування.

Раніше антикорупційні органи України заявили, що підтримують законопроєкт №12367-3, який спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення незворотності покарання за корупційні правопорушення.