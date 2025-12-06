Інтерфакс-Україна
Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 03.12.2025
Фонд Порошенка запускає програму дронів-камікадзе "Блискавка" для фронту

Фонд Порошенка запускає програму дронів-камікадзе "Блискавка" для фронту

00:26 29.11.2025
В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО

В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО

22:26 20.11.2025
ГЕНШТАБ ЗСУ СПРОСТУВАВ ІНФОРМАЦІЮ ВОРОГА ПРО НІБИТО ЗАХОПЛЕННЯ НИМ КУП’ЯНСЬКА, ЯМПОЛЯ, 80% ВОВЧАНСЬКА ТА 70% ПОКРОВСЬКА

ГЕНШТАБ ЗСУ СПРОСТУВАВ ІНФОРМАЦІЮ ВОРОГА ПРО НІБИТО ЗАХОПЛЕННЯ НИМ КУП’ЯНСЬКА, ЯМПОЛЯ, 80% ВОВЧАНСЬКА ТА 70% ПОКРОВСЬКА

00:02 14.11.2025
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

02:24 16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

01:15 03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ

06:42 01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС

22:34 25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

00:50 24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО

22:04 23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" змінює маршрути пасажирських поїздів через обстріл у Фастові

Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

Швеція припиняє допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Угорщина відмовилася від облігацій на підтримку України, ускладнивши фінансування з боку ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА