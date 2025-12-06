УКР
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
01:31
06.12.2025
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
18:18
03.12.2025
Фонд Порошенка запускає програму дронів-камікадзе "Блискавка" для фронту
00:26
29.11.2025
В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО
22:26
20.11.2025
ГЕНШТАБ ЗСУ СПРОСТУВАВ ІНФОРМАЦІЮ ВОРОГА ПРО НІБИТО ЗАХОПЛЕННЯ НИМ КУП’ЯНСЬКА, ЯМПОЛЯ, 80% ВОВЧАНСЬКА ТА 70% ПОКРОВСЬКА
00:02
14.11.2025
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
02:24
16.08.2025
ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
01:15
03.08.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ
06:42
01.08.2025
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ У КИЄВІ ЗРОСЛА ДО 26 ОСІБ, СЕРЕД НИХ ТРОЄ ДІТЕЙ - ДСНС
22:34
25.06.2025
УКРАЇНА ТА РАДА ЄВРОПИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
00:50
24.05.2025
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО
22:04
23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
ВАЖЛИВЕ
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача
Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби
США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль
ОСТАННЄ
"Укрзалізниця" змінює маршрути пасажирських поїздів через обстріл у Фастові
Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США
УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США
СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ
Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба
Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"
Швеція припиняє допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України
Угорщина відмовилася від облігацій на підтримку України, ускладнивши фінансування з боку ЄС
