Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
01:33
16.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО НІДЕРЛАНДІВ
#блискавка
ВАЖЛИВЕ
Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки
Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво
Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц
Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні
Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови
ОСТАННЄ
Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія
Літак Зеленського здійснив посадку в Нідерландах
Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск
Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо
Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів
Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський
Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту
Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво – Зеленський
Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки
