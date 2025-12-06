Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Українська сторона на чолі з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим провела шосту за останні два тижні зустріч зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, у ході якої сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку".

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включно з кроками до деескалації та припинення вбивств" - зазначено в спільній заяві сторін, оприлюдненій за підсумками переговорів у Флориді.

Сторони також окремо розглянули порядок денний майбутнього процвітання, який має на меті підтримку післявоєнної реконструкції України, спільних економічних ініціатив США й України та довгострокових проєктів відновлення.

"Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню і деескалації є необхідними, щоб запобігти поновленій агресії та забезпечити реалізацію комплексного плану відбудови України, спрямованого на те, щоб зробити країну сильнішою й процвітаючою, ніж до війни", - йдеться в повідомленні.

В заяві також зазначено, що діалог між сторонами триватиме й надалі: "Завтра сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори".

Під час консультацій також було обговорено кроки, які можуть привести до закінчення війни, і визначено необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого та справедливого миру.

"Пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/222

https://x.com/sepeacemissions/status/1997076434498535814?s=46