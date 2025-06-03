Інтерфакс-Україна
Події
17:44 03.06.2025

Рада прийняла закон про факторинг

1 хв читати
Рада прийняла закон про факторинг

Верховна Рада у вівторок прийняла закон (№12306) про факторинг, який вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за прийняття закону проголосувало 265 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Положення документа спрямовані на імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, запровадження держреєстрації відступлення права вимоги, визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.

За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

На думку Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.

Теги: #законопроєкт #факторинг #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 03.06.2025
Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

15:30 03.06.2025
Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення економічних санкцій - нардеп

Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення економічних санкцій - нардеп

14:52 03.06.2025
Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

18:53 02.06.2025
У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

03:39 31.05.2025
Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

15:28 30.05.2025
Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

11:36 30.05.2025
Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

15:26 29.05.2025
Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

17:46 26.05.2025
Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

20:57 23.05.2025
Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

ОСТАННЄ

Загальні втрати ворога від початку цього року сягнули 200 тисяч осіб - Сирський

Швейцарія розширила санкційні списки проти РФ

"ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові

Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

Держпродспоживслужба виявила 96 порушень у сфері реклами ліків, штрафи склали понад 255 тис. грн

Генсек НАТО у середу відвідає Францію

У Генштабі ЗСУ уточнили кількість знищених російських літаків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина"

Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

Навроцький розраховує на продовження партнерства з Україною

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА