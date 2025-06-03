Рада прийняла закон про факторинг

Верховна Рада у вівторок прийняла закон (№12306) про факторинг, який вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за прийняття закону проголосувало 265 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Положення документа спрямовані на імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, запровадження держреєстрації відступлення права вимоги, визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.

За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

На думку Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.