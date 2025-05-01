Інтерфакс-Україна
Події
03:50 01.05.2025

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

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Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Україна з США створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у країну, відповідну угоду підписала перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні.

"Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду", – зазначила Свириденко в дописі у Facebook.

Вона пояснила, що США крім безпосередньо коштів, можуть робити свій внесок до Фонду новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.

"Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на НОВІ ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед", – наголосила перша віце-прем’єр.

Згідно із її дописом, далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

"Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – додала Свириденко.

За її словами угода передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною.

"Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою", – підкреслила перша віце-прем’єр.

За її словами, умовою угоди є рівноправне партнерство: фонд створюється 50/50.

"Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами", – пояснила Свириденко.

Вона додала, що угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" — вони і далі належатимуть Україні. Вона пояснила, що фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій: йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду.

"Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям", – зауважила перша віце-прем’єр.

Вона також зазначила, що угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. "Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття", – написала Свириденко.

За її словами, для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до Бюджетного кодексу, саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти російського ворога, підкреслила перша віце-прем’єр.

Вона додала, що угода надає податкові гарантії: доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції", --підсумувала Свириденко. 

Теги: #угода #сша #підписання

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