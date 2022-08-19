Генсек ООН відвідав Одеський оперний театр

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш, який перебуває в п'ятницю з візитом в Одесі, відвідав місцевий оперний театр, повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Уперше в історії України нас відвідав Генеральний секретар ООН. Окрім ділових зустрічей, пан Антоніу Гуттереш разом із мером Геннадієм Трухановим відвідав всесвітньо відомий Одеський оперний театр", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

Зазначено, що Труханов подякував Гутеррешу за візит та підтримку України, а на згадку про Одесу подарував символ міста - перлину.

"Після екскурсії Генеральний секретар сфотографувався з одеськими молодятами, які за традицією робили фотосесію біля опери", - підсумували в міськраді.