Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

Уряд Естонії вирішив звернутися до Європейської комісії з офіційною пропозицією затвердити восьмий пакет санкцій щодо Росії, повідомляє агентство BNS із посиланням на главу естонського МЗС Урмаса Рейнсалу.

Естонія хоче, щоб восьмий пакет розширив санкції щодо Росії у сфері економіки, енергетики та торгівлі та щоб до списку санкцій були включені додаткові особи.

Таллінн також домагається значного розширення санкцій щодо пересування російських громадян. Естонія, за словами Рейнсалу, працює над досягненням політичного консенсусу за усім шенгенським візовим простором, щоб щодо російських громадян запровадили додаткові санкції, як це вже зробила Естонія.

Євросоюз наразі затвердив щодо Росії сім пакетів санкцій через воєнні дії в Україні.