Семеро людей загинули під час бурі в Австрії та Італії

Щонайменше п'ятеро людей стали жертвами бурі, що обрушилася на північний схід Австрії, ще двоє загинули в Італії, повідомляють європейські ЗМІ.

В Австрії серед жертв - дві дитини віком 4 та 8 років. Ще 13 людей дістали травм. Ураганний вітер під час бурі повалив багато дерев, а також зніс покрівлі низки будинків. Канцлер Австрії Карл Негаммер і президент країни Александр Ван дер Беллен висловили співчуття загиблим.

В Італії в області Тоскана через бурю загинули двоє людей, іще 18 постраждали. Зливи призвели до повеней у різних частинах країни.

У Мілані у п'ятницю через негоду закрили міські парки, жителів міста закликали відмовитися від прогулянок.

Сильні пориви вітру спричинили пошкодження деяких частин Собору Святого Марка у Венеції.

Напередодні вранці буря обрушилася і на французьку Корсику, там загинули п'ятеро людей. Швидкість поривів вітру сягала 222 км/год, близько 45 тис. людей залишилися без світла.