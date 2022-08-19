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10:02 19.08.2022

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

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Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

Отримано нові підтвердження інформації про підготовку російськими окупантами терористичного акту на території Запорізької атомної електростанції 19 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу", - написало ГУР у п'ятницю в телеграмі.

За інформацією ГУР, 18 серпня на вечірніх зборах керівництва ЗАЕС були відсутні представники "Росатому", які з моменту окупації брали участь у всіх таких нарадах. У ГУР зазначили, що представники "Росатому" "взагалі залишили територію ЗАЕС".

"Враховуючи кількість зброї, яка наразі розташована на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті", - наголосили в ГУР Міноборони.

Теги: #дані #заес #гур

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