Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягають близько 400 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 19 серпня, становлять близько 44 тис. 700 осіб, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 10 танків і 16 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 1899 і 4195 відповідно.

За добу четверга в Україні було знищено шість артилерійських систем окупантів, одну реактивну систему залпового вогню, п'ять засобів протиповітряної оборони, 69 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спеціальної техніки. Збито два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1016 артсистем, 266 РСЗВ, 141 засіб ППО, 3130 автомобілів і автоцистерн, 94 одиниці спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 234 літаки та 197 гелікоптерів, збито 795 безпілотників і 190 крилатих ракет.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.