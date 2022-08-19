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08:53 19.08.2022

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

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У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У п'ятницю, близько 6 ранку, було зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах Харкова, наразі відомо про одного загиблого, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Київському районі зруйновано будівлю однієї з установ вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському - ракети влучили до 2 приватних будинків. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем у навчальному закладі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз на місці влучень працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих і масштаб руйнувань уточнюється.

Упродовж доби російські окупанти продовжували обстрілювати з артилерії населені пункти Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. В результаті було пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, горіла трава та пшениця в полі. У Золочівській громаді почалися пожежі у будівлі клубу та бібліотеці, а також на полі. У Печенігах було поранено 68-річного чоловіка.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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