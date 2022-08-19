Події

08:14 19.08.2022

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

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Рівень води в Рейні, найважливішої для транспортної галузі Європи річці, підніметься найближчими вихідними днями, що трохи покращить кризову ситуацію, що склалася через обмілення, повідомляє у четвер Bloomberg.

"Рівень води в Рейні підніметься у вихідні дні, що, можливо, полегшить кризу, через яку зірвалися постачання палива та інших товарів", - пише агентство.

За даними влади Німеччини, позначка біля міста Кауб, в особливо мілководному місці на захід від Франкфурта, підніметься до 67 см до кінця тижня, тоді як минулого понеділка рівень води становив близько 30 см. За даними Bloomberg, рівень води в Каубі востаннє був таким низьким літом 1990 року.

Bloomberg зазначає, що за мінімальної позначки рівня води в 40 см транспортування вантажів Рейном є економічно недоцільним.

У понеділок повідомлялося, що рівень води в Рейні знизився до нового мінімуму на ключовій ділянці, через що виникли проблеми із транспортуванням палива та інших товарів.

У місцевому управлінні водних шляхів та судноплавства (WSA) зазначили, що таке явище спричинене відсутністю опадів останнім часом.

Приблизно 60% території ЄС та Британії цього року зазнають наслідків посухи, які посилює аномальна спека. Низка країн стикаються з нестачею води.

Зниження рівня води в річках вкрай негативно відбивається на судноплавстві: за низького рівня води доводиться знижувати обсяги вантажів, що перевозяться на суднах. У зв'язку з цим експерти побоюються, що водні вантажні перевезення можуть стати економічно невигідними.

 

 

Теги: #прогноз #німеччина #рівень_води #рейн

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