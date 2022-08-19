Події

07:45 19.08.2022

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

1 хв читати
США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Представник Держдепу США Нед Прайс у четвер закликав забезпечити для МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ має отримати доступ до Запорізької АЕС якнайшвидше", - сказав Прайс.

Він додав, що США дуже занепокоєні ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну якнайшвидше допустити місію агентства до Запорізької АЕС, а також заявляв про свою готовність очолити її.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.

Теги: #сша #магате #заклик #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 19.08.2022
Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

21:51 18.08.2022
Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

21:35 18.08.2022
Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає – Зеленський

Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає – Зеленський

21:24 18.08.2022
Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль

Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль

19:32 18.08.2022
Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

18:15 18.08.2022
Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

16:38 18.08.2022
Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

09:03 18.08.2022
Гроссі готовий очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Гроссі готовий очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

21:41 17.08.2022
Місія МАГАТЕ може бути направлена на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

Місія МАГАТЕ може бути направлена на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

10:21 17.08.2022
США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

ОСТАННЄ

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА