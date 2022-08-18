Події

21:24 18.08.2022

Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль

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Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи ситуацію з обстрілами Запорізької атомної електростанції, заявив, що світ не хоче пережити "ще один Чорнобиль".

"Ми говорили про ту стурбованість, яку викликає ситуація навколо Запорізької АЕС. Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль", - заявив Ердоган на брифінгу за підсумками переговорів із Президентом України і Генеральним секретарем ООН у Львові.

Він наголосив, що Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення зіткнень між російськими та українськими військами дипломатичним шляхом, а також заявив про надання підтримки Україні.

 

 

Теги: #чорнобиль #заес #повторення

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