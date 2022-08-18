Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

Європейська комісія (ЄК) надзвичайно стурбована екологічною катастрофою на річці Одер, де з нез'ясованих причин стався масовий мор риби, заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

"Ми знаходимося в щоденному контакті з національною владою Польщі та Німеччини, щоб встановити причини та вжити всіх необхідних заходів, для чого потрібно діяти невідкладно. Важливо, щоб влада двох країн співпрацювала транскордонним чином перед такою ситуацією", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, Єврокомісія вітає створення спільної польсько-німецької експертної групи для розслідування цієї катастрофи. Він повідомив, що ЄК та її відповідні служби виділяють на допомогу польським і німецьким фахівцям своїх експертів, щоб знайти причини катастрофи та спробувати пом'якшити її наслідки для довкілля.

"Ця співпраця важлива, оскільки річка, що починається в Чехії, протікає територіями Польщі та Німеччини, а потім впадає в Балтійське море, і успіх спільних польсько-німецьких зусиль допоможе забезпечити захист довкілля, рибальства, сільського господарства та водних видів відпочинку в обох країнах", сказав Макфі.