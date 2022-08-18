Події

19:09 18.08.2022

Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

1 хв читати
Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

Європейська комісія (ЄК) надзвичайно стурбована екологічною катастрофою на річці Одер, де з нез'ясованих причин стався масовий мор риби, заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

"Ми знаходимося в щоденному контакті з національною владою Польщі та Німеччини, щоб встановити причини та вжити всіх необхідних заходів, для чого потрібно діяти невідкладно. Важливо, щоб влада двох країн співпрацювала транскордонним чином перед такою ситуацією", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, Єврокомісія вітає створення спільної польсько-німецької експертної групи для розслідування цієї катастрофи. Він повідомив, що ЄК та її відповідні служби виділяють на допомогу польським і німецьким фахівцям своїх експертів, щоб знайти причини катастрофи та спробувати пом'якшити її наслідки для довкілля.

"Ця співпраця важлива, оскільки річка, що починається в Чехії, протікає територіями Польщі та Німеччини, а потім впадає в Балтійське море, і успіх спільних польсько-німецьких зусиль допоможе забезпечити захист довкілля, рибальства, сільського господарства та водних видів відпочинку в обох країнах", сказав Макфі.

 

 

Теги: #катастрофа #єс #екологія #одер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 18.08.2022
Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

08:04 17.08.2022
ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

20:06 16.08.2022
Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

08:27 15.08.2022
ЄС і 42 держави закликали РФ негайно вивести війська із Запорізької АЕС та не заважати МАГАТЕ – спільна заява

ЄС і 42 держави закликали РФ негайно вивести війська із Запорізької АЕС та не заважати МАГАТЕ – спільна заява

08:07 15.08.2022
Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ

Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ

18:54 12.08.2022
Неформальна Рада ЄС із закордонних справ 31 серпня обговорить ідею заборони віз для росіян

Неформальна Рада ЄС із закордонних справ 31 серпня обговорить ідею заборони віз для росіян

11:12 12.08.2022
Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

14:17 11.08.2022
ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

ЄС скоординував доставку в Україну понад 60 тис. тонн допомоги на суму більш як EUR425 млн

20:02 10.08.2022
Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

15:50 10.08.2022
Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

ОСТАННЄ

Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

Стефанчук анонсував відкриття інформцентру парламенту

Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА