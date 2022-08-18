Події

18:41 18.08.2022

Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

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Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби.

Крім того, спільно з Німеччиною до України буде поставлено польовий шпиталь, а до Великої Британії передбачається направити фахівців для навчання українських військовослужбовців.

Раніше, як інформує агентство BNS, Естонія передала Україні військову техніку майже на 250 млн євро, зокрема протитанкові реактивні комплекси "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, пістолети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичні засоби, засоби індивідуального захисту тощо.

Теги: #естонія #військова_техніка

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