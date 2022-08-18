Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

Європейська Комісія надасть $21 млн Програмі розвитку ООН (ПРООН) для розчищення завалів зруйнованої інфраструктури, будівель і будинків в Україні, які часто містять вибухонебезпечні предмети, повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

"Кошти також будуть використані для виявлення та усунення нагальних екологічних загроз, а також для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- і водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії", - йдеться у повідомленні.

Виконувачка обов'язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані відзначила своєчасність підтримки ЄС "цього вкрай необхідного проєкту з відновлення, особливо для районів, де проживає велика кількість ВПО та/або сімей, які повертаються додому".

У свою чергу глава представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас запевнив, що забезпечення добробуту українського народу є дуже важливим питанням для Євросоюзу.

"Наша підтримка українського народу перед лицем невимовних страждань, спричинених агресією Росії, є непохитною. Майбутній зимовий сезон буде суворим, і ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що в людей і влади є необхідна інфраструктура", - наголосив Маасікас.

Зазначений проєкт є невід’ємною частиною Програми підвищення стійкості та відновлення ПРООН, започаткованої у квітні 2022 року для підтримки уряду України, зміцнення основних органів управління та реагування на надзвичайні ситуації, надання життєво важливих державних послуг і захисту життя населення.

Проєкт також спрямовано на зміцнення спроможності відповідних органів влади в управлінні твердими відходами та знешкодженими матеріалами в екологічно чистий спосіб і забезпечення відповідності відновлюваної комунальної інфраструктури стандартам і вимогам ЄС, а також іншим міжнародним зобов’язанням щодо зміни клімату та викидів вуглецю.