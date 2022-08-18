Події

18:15 18.08.2022

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

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Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Російські окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі Запорізької області 19 серпня і заявили про нібито підготовку "теракту" з боку Збройних сил України, заявляють у Головному управлінні розвідки (ГУР).

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" та влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР у четвер.

Як зазначається у повідомленні, 19 серпня на Запорізькій АЕС перебуватиме лише оперативний персонал, а решті співробітників вхід буде закрито. Також відомо, що представники "Росатома", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта, повідомили у відомстві.

У Міноборони РФ заявили, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нібито готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ у техногенній катастрофі. "В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу", - повідомили в ГУР.

Теги: #рф #провокація #заес

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