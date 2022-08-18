Події

18:09 18.08.2022

Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

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Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь Туреччини у повоєнній відбудові України, підписано у Львові у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в четвер, документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Кубраков.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури можуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проєкт розглядається відновлення мосту в с.Романівка Київської області, що сполучає міста Буча й Ірпінь зі столицею.

Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу з питань відбудови, в рамках якої буде опрацьовано механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти, йдеться у повідомленні.

Теги: #меморандум #україна #туреччина

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