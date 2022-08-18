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16:50 18.08.2022

Мінкультури ініціювало обговорення з Кабміном та Держкіно збереження цілісності фільмофонду Довженко-Центру

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Мінкультури ініціювало обговорення з Кабміном та Держкіно збереження цілісності фільмофонду Довженко-Центру

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало обговорення з Кабінетом Міністрів та Державним агентством з питань кіно збереження цілісності фільмофонду Довженко-Центру.

"Міністерство культури та інформаційної політики не було проінформоване про рішення Держкіно щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка"… Держкіно не підпорядковується МКІП. Тож, з одного боку, реорганізація є прерогативою Держкіно та уряду. У своїй заяві Держкіно аргументувало необхідність реорганізації Довженко-Центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність за рахунок державної дотації. Однак питання реорганізації в цьому випадку включає також визначення подальшої долі фондового зібрання Довженко-Центру", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що всі фільми та фільмові матеріали кіностудій України, створені за рахунок бюджетних коштів, є загальнодержавною власністю України - національною культурною спадщиною, і, відповідно, рішення про передачу колекції Держкіно як керівний орган мало погодити з Мінкультури, але до сьогодні відповідний запит до міністерства не надходив.

"Оскільки колекція, що формувалася з 1994 року, має цінність як цілісне зібрання, а також з огляду на відсутність згаданого погодження МКІП ініціювало обговорення рішення про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" з Кабінетом Міністрів України та Державним агентством з питань кіно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Теги: #мінкультури #довженко_центр

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