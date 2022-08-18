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16:43 18.08.2022

Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

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Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої сторони домовилися про продовження координації щодо реалізації зернової ініціативи.

"Обговорили можливі напрями її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - написав Зеленський у фейсбуці в четвер.

За його словами, окрему увагу було приділено темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС в Енергодарі Запорізької області.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - наголосив Зеленський за підсумками зустрічі.

 

Теги: #зеленський #гуттереш

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