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16:38 18.08.2022

Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

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Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Москва вважає неприйнятними пропозиції щодо створення демілітаризованої зони в районі Запорізької АЕС, заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв.

"Неприйнятними є пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою", - сказав Нечаєв на брифінгу в четвер.

Він зазначив, що, як очікують у Москві, поїздка на ЗАЕС експертів МАГАТЕ відбудеться найближчим часом.

Теги: #москва #заес

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