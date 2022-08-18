Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Москва вважає неприйнятними пропозиції щодо створення демілітаризованої зони в районі Запорізької АЕС, заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв.

"Неприйнятними є пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою", - сказав Нечаєв на брифінгу в четвер.

Він зазначив, що, як очікують у Москві, поїздка на ЗАЕС експертів МАГАТЕ відбудеться найближчим часом.